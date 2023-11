Krumbach

Kann im Krumbacher Hallenbad wieder geschwommen werden?

Plus Die Wiedereröffnung des Krumbacher Hallenbades scheint möglich, der Neubau des Sportzentrums rückt in weite Ferne. Was jetzt für Stadt, Landkreis und Gemeinden Priorität hat.

Von Peter Bauer

Seit rund dreieinhalb Jahren ist das Hallenbad im Krumbacher Schul- und Sportzentrum für die Öffentlichkeit geschlossen. Schwimmen in diesem Bad? Nicht wenige hatten dieses bereits abgeschrieben. Nach der jüngsten Sitzung des Stadtrates erscheint eine Wiedereröffnung des Bades aber tatsächlich wieder möglich. Doch gleichermaßen rückt der Neubau des gesamten Sportzentrums (mit Bad, Sporthalle und Mensa) in weite Ferne. Die Stadt konzentriert sich nun auf die Sanierung der Mittelschule. Da macht vor allem der Landkreis Günzburg mächtig Druck. Der will baldmöglichst seine Realschule sanieren – die sich im selben Gebäude wie die Krumbacher Mittelschule befindet.

Neubau oder Sanierung des Sportzentrums? Das war wohl "das" Thema für die Krumbacher Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren. Der Planungsprozess für den Neubau des Sportzentrums reicht bis ins Jahr 2014 zurück, Sitzung an Sitzung hatte sich im Stadtrat aneinandergereiht, 2021 gab es einen Bürgerentscheid für einen Neubau. Doch dann wurde es immer stiller um das Großprojekt. Die Stadt Krumbach, die finanziell bekanntlich nicht auf Rosen gebettet ist, wurde von der krisenhaften Gesamtentwicklung, die auch mit einer hohen Inflation verbunden ist, erfasst. Das blieb nicht ohne Konsequenzen für den Planungsprozess.

