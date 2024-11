Keilerei in Edenhausen: Zwei Verletzte und ein gestohlenes Mountainbike

Am Montagabend kam es in der Ursberger Straße im Stadtteil Edenhausen zu einem zunächst verbalen Streit zwischen zwei Bewohnern eines Hauses. Einer der beiden schlug dann im weiteren Verlauf seinen Kontrahenten ins Gesicht, berichtet die Polizei. Daraufhin ging dieser auf den Mann mit einem Holzbrett los. Wie die eingesetzte Polizeistreife feststellte, waren beide erheblich alkoholisiert und wurden bei der Auseinandersetzung jeweils verletzt. Sie mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen konnte vor Ort noch ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke Scott aufgefunden werden, was nach bisherigem Ermittlungsstand wohl aus dem Bereich Krumbach, vermutlich aus dem Lexenrieder Weg, entwendet wurde. Personen, die Angaben zur Herkunft des Rades machen können oder denen ein entsprechendes Rad fehlt, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

