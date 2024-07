Kleinkind aus heißem Auto befreit

Befreit werden musste am Freitag ein Kleinkind aus einem heißen Auto in Krumbach. Wie die Polizei berichtet geschah ein Malheur, als eine 26-jährige Frau ihr 2-jähriges Kind von der Kita in der Stettiner Straße abgeholt und in ihren Pkw gesetzt hatte. Sie beließ den Fahrzeugschlüssel versehentlich im Pkw. Noch ehe die Mutter in den Wagen einsteigen konnte, verriegelte sich das Fahrzeug wegen des im Fahrgastraum befindlichen Schlüssels selbstständig. Da die Temperatur im Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit aufgrund der sommerlichen Temperaturen bereits auf über 50 Grad Celsius angestiegen war und das Kind sichtlich unter der Hitze litt, wurde die Feuerwehr zur Türöffnung herbeigerufen. Das Kind wurde schließlich wohlauf aus dem Pkw befreit. (AZ)

