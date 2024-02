Krumbach steht finanziell gut da – muss aber investieren

Plus Der Kämmerer der Stadt Krumbach bleibt trotz hoher Steuereinnahmen aus 2023 vorsichtig. Investitionen stehen im Bereich Schule, Kita und Feuerwehr an.

Das Krumbacher Gewerbe lässt die Stadtkasse sprudeln. Im vergangenen Jahr flossen 6,7 Millionen Euro in den städtischen Haushalt. Kämmerer Hubert Bühler sprach von den höchsten Gewerbesteuereinnahmen, die die Stadt Krumbach je erzielt hat. Im Zuge des Haushaltsentwurfs für das laufende Jahr erwähnte der Stadtkämmerer auch die wichtigsten Jahresergebnisse aus 2023.

Die Zahlen seien zwar noch nicht endgültig, doch Bühler teilte mit, dass die Stadt Krumbach aus dem vergangenen Jahr 900.000 Euro der städtischen Rücklage zuführen könne. „Tatsächlich stehen uns damit an Rücklagen rund 2,9 Millionen Euro zur Verfügung.“ Positiv sei ebenfalls, dass die Stadt kein Darlehen aufnehmen musste und in der Konsequenz keine Nettoneuverschuldung zu verzeichnen hat. Doch wie sieht es jetzt 2024 aus? Für das laufende Jahr rechnet Bühler mit Steuern und Zuweisungen von knapp 24 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer ist er trotz des Topergebnisses aus 2023 vorsichtig und kalkuliert mit 5,8 Millionen Euro. Rund 24 Prozent des Steueraufkommens kommt aus der Gewerbesteuer, 38 Prozent aus der Einkommenssteuer, und die Schlüsselzuweisungen machen 18 Prozent aus.