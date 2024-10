Krumbach im Kerzenschein: Einkaufsabend am Mittwoch mit Feuerwerk

Am Mittwoch, 2. Oktober, verwandelt sich Krumbachs Innenstadt erneut in ein stimmungsvolles Lichtermeer. Bei der beliebten Lichternacht erwartet Besucherinnen und Besucher eine Kombination aus Shopping, Kulinarik und stimmungsvoller Atmosphäre. „Krumbach im Kerzenschein“ lautet das Motto.

Krumbach: 17. Lichternacht mit lokalem Flair

Bereits zum 17. Mal organisiert die Werbegemeinschaft Krumbach dieses Event. Mit Einbruch der Dunkelheit erstrahlen die Straßen in Kerzenschein. Es gibt Fackeln und kunstvolle Lichtinstallationen. Passend dazu wird die reguläre Straßenbeleuchtung abgeschaltet, sodass das Kerzenlicht bis 23 Uhr die Szenerie prägt.

Die Lichternacht ist seit ihrer Einführung ein echter Erfolg und zieht jedes Jahr zahlreiche Gäste aus dem ganzen Umland an. Das Konzept begeistert auch durch die Mischung aus stimmungsvollem Licht, geselligem Miteinander und der Möglichkeit, bis spät in die Nacht in den geöffneten Geschäften zu stöbern. Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit können Besucherinnen und Besucher bis 23 Uhr das vielfältige Angebot der lokalen Händler entdecken.

Krumbach erstrahlt: Lichternacht lockt mit Feuerwerk

Auch kulinarisch wird einiges geboten: In den Restaurants und Gaststätten der Stadt warten verschiedene Leckereien auf die Gäste. Zusätzlich bieten zahlreiche Geschäfte Sonderaktionen an. Doch nicht nur in den Läden, auch draußen auf den autofreien Straßen gibt es viel zu erleben. Zahlreiche Aktionen, Livemusik von Bands wie „The Phonics“, dem Gitarristen Holger Podratzky sowie die „HörVoices“ sorgen für Unterhaltung. Verschiedene Stände laden zum Schlemmen und Verweilen ein – mit deftigen Speisen, süßen Versuchungen und heißen wie kalten Getränken.

Besonders junge Besucher dürfen sich auf Attraktionen wie ein Bungee-Trampolin, Water-Balls und eine Kindereisenbahn freuen. Den krönenden Abschluss des Abends bildet um 23 Uhr ein Musik-Feuerwerk im Stadtpark.