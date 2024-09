Krumbach setzt mit Musik, Lyrik und Poetry-Slam ein Zeichen für die Demokratie

Die oft zitierte „Spaltung“ der Gesellschaft? Ja, sie sei auch in einer Stadt wie Krumbach zu spüren, sagt Marc Hettich, Vorsitzender des Kulturvereins Kult. Demokratische Werte seien gerade sehr „herausgefordert“. So stehe die Frage im Raum, was hält „unsere Gesellschaft zusammen? Ein Zeichen für den Zusammenhalt, für das Miteinander, das möchte die Lange Nacht der Demokratie in Krumbach setzen. Die Lange Nacht der Demokratie fand in Krumbach erstmals 2022 statt. Diesmal ist es zeitlich mehr als eine Woche für die Demokratie. Organisator Marc Hettich erläutert im Gespräch mit unserer Redaktion, was vom Demokratiefest im Stadtsaal bis hin zum Demokratiekonzert im Jugendzentrum alles geplant ist.

Peter Bauer