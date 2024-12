Krumbach stärkt IT-Beschaffung der Kommune

Die Stadt Krumbach tritt der Bayerischen Kommunalen IT-Einkaufsgenossenschaft (BayKIT) bei. Wie es in der jüngsten Sitzung des Krumbacher Stadtrates hieß, habe die Stadt regelmäßig Bedarf an IT-Gütern und IT-Dienstleistungen. „Die Beschaffung ist in der Regel zeitaufwendig“, sagte Bürgermeister Hubert Fischer. Vor allem größere Anschaffungen seien, bedingt durch das Vergaberecht, kompliziert, langwierig, unflexibel und kostenintensiv.

