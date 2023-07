Krumbacher Realschule wird als "Schule ohne Rassismus" ausgezeichnet

Der Titel wird im Rahmen einer Feierstunde verliehen. Um welche Schwerpunkte es bei diesem Projekt geht.

In einer Feierstunde wurde der Realschule Krumbach der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. Die Religionsklasse 8c der Lehrkraft Maria Kubina beschäftigte sich im Schuljahr 2022/23 im Unterricht mit dem Thema Propheten und derer Diskriminierung, Rassismus und gewaltloser Widerstand. Dadurch hatten die Schülerinnen und Schüler auch die Gelegenheit bekommen, das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an ihrer Schule einzuführen.

Dafür wurde eine Umfrage in den 5. bis 10. Klassen durchgeführt. Um diese Umfrage umzusetzen, hatte sich die Klasse 8c in Kleingruppen intensiv über das Projekt informiert und Kurzvorträge dazu erstellt, um das Thema in jeder Klasse vorzustellen. Anschließend stimmten alle am Schulleben beteiligten Schüler/innen, Lehrer/innen, Sekretärinnen, das Hausmeisterteam und das Team der Ganztagsbetreuung gemeinsam darüber ab. Das Ergebnis ergab, dass über 87 Prozent gegen Rassismus an der Realschule Krumbach sind und sich auch aktiv dagegen einsetzen wollen.

Landrat Hans Reichhart unterstützt "Schule ohne Rassismus"

Als Letztes musste die Klasse 8c noch Paten finden, die die Schule bei diesem Projekt unterstützen würden. Sie konnten Landrat Dr. Hans Reichhart dafür gewinnen und seinen Vater Hans Reichhart Senior, der auch bei der Ernennung an der Realschule Krumbach anwesend war. Als erste Rednerin begab sich die Landes- und Regionalkoordinatorin von „Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage“, Uta Manz, an das Rednerpult. In ihrer Ansprache wies sie darauf hin, dass „sich jeder an die eigene Nase fassen muss und sich bewusst in den sozialen Medien gegen Rassismus entscheiden kann“. Weiterhin berichtete sie, dass es bereits 4000 Schulen in Deutschland gebe, die bei diesem Projekt teilnehmen.

Migration im Landkreis: Schüler können ihr Ursprungsland vorstellen

Wichtig sei es auch, dass es die älteren Schüler an die Jüngeren weitergeben und diese somit für die Unterschiede zwischen den Menschen zu sensibilisieren. „Jeder Mensch will das gleiche, Frieden und Freunde“ erklärte Uta Manz den anwesenden Schülern. Zum Schluss ihrer Rede bedankte sie sich bei den Anwesenden für die Haltung gegen Hass und Rassismus. Die Schüler der Klasse 8c stellten als Nächstes einige Beispiele vor, die als zukünftige Projekte an der Realschule Krumbach durchgeführt werden könnten: Zum Beispiel Mitschüler mit Migrationshintergrund könnten ihr Ursprungsland in der Klasse vorstellen oder es wird ein Infostand aufgestellt und Spenden gesammelt, die für ein Projekt gegen Rassismus gespendet werden könnten.

Die Schüler zeigten somit auf, dass es viele Wege gibt, sich aktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Diesen Einsatz würdigte der anwesende Pate Hans Reichhart Senior und bedankte sich bei den Schülern für ihr großes Engagement. Er appellierte an die Schüler, dass „der Mensch im Mittelpunkt stehen muss“ und forderte sie auf, weiterhin Courage zu zeigen und diese Idee hinauszutragen. (AZ)