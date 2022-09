Zigarettenautomat defekt: Krumbacher wählt den Notruf

Ein Betrunkener beschwert sich in Krumbach beim Notruf, weil er keine Zigaretten aus einem Automaten holen kann. Das hat Folgen für den Anrufer.

Ein 57-Jähriger Mann hat um 1.30 Uhr am Freitagmorgen die Polizei gerufen, als er am Buchkopf in Krumbach vor einem nicht funktionierenden Zigarettenautomaten stand. Er forderte die Polizei auf, den Automaten zu reparieren und sagte, sonst würde er den Automaten mit einer Flex absägen und mitnehmen.

Die Beamten besuchten ihn daraufhin zu Hause, wo er der Streife alkoholisiert erzählte, dass es nicht sein könne, dass der Staat von seinen Steuergeldern Automaten aufstelle, die nicht funktionieren. Er habe sich nicht anders zu helfen gewusst. Weil sein Anruf keine Notlage ist, die den Notruf rechtfertigt, erwartet ihn eine Anzeige wegen Notrufsmissbrauch. (AZ)