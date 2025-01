Krumbacher Schlorper feiern ihr 100-Jähriges

In einem Prolog zum Rückblick auf die Gründung der Faschingsgesellschaft Schlorper-Gilde Krumbach wird festgestellt, dass es „auf dieser Welt schon immer Schlorper gegeben hat, eine Spezies von Menschen, die zumindest an einem Tag im Jahr, nämlich am Rosenmontag, von Zuhause Ausgang erhielten und sich in froher, geselliger Männerrunde dem Humor und dem Bier hingeben durften, getreu dem Wahlspruch: Humor ist der Schwimmgürtel des Lebens und der Stuhlgang der Seele“. Aha, sehr appetitlich.

Manfred Keller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karl Diem Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis