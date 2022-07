Krumbacher Schüler radeln durch das Allgäu

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Krumbach radeln fünf Tage durch das Allgäu. Was sie von der Tour in luftigen Höhen erwarten und wie sie sich vorbereitet haben.

„Andere machen Mathe und wir machen Sport“, sagt Isabel Stählin und grinst fröhlich. Die Schülerin fährt mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums in der kommenden Woche ab Montag über fünf Fahrradtage verteilt 296 Kilometer und rund 6000 Höhenmeter bergauf von Scheidegg nahe dem Bodensee nach Lenggries durch das Allgäu. Die Vorfreude ist groß, das Vorhaben ist aber auch eine Herausforderung.

Elftklässlerinnen und Elftklässler bereiten sich im Rahmen eines P-Seminars seit September letzten Jahres darauf vor und haben die Tour mit Übernachtungen, Transport und Route organisiert. Auch haben sie ein Techniktraining und einen Reparaturkurs gemacht. Jeden Dienstag haben sie sich getroffen. Wenn sich andere P-Seminare mit Mathevideos oder der Gestaltung des Schulhauses beschäftigt haben, waren sie Rad fahren. Rund um Krumbach waren sie in einem Umkreis von 20 Kilometern unterwegs und sind Berge hochgefahren.

Krumbacher Schülerinnen und Schüler trainierten auf dem Breitenberg

Vor Kurzem haben sie eine Vorbereitungstour auf den Breitenberg in Pfronten gemacht. „Das waren schon mal 1000 Höhenmeter am Stück“, sagt Lehrer Gerhard Pfeiffer, der das Seminar betreut. „Die Höhenmeter kann man sonst im Umkreis von Krumbach nicht so gut trainieren“, erklärt Isabel Stählin. Die Strecke auf den Breitenberg hatte auf 26 Kilometern über 1000 Höhenmeter. Wie stark die Steigung auf der Tour tatsächlich wird, wissen Stählin und ihre Mitschülerin Chiara Halama noch nicht. „Wir fahren wahrscheinlich abwechselnd hoch und runter“, sagen sie. Eines aber wissen sie schon: So steil wie auf dem Breitenberg wird es nicht.

Die Vorfreude ist beiden anzusehen, vor allem Stählin strahlt. Bei aller Freude wissen sie aber auch, dass es anstrengend wird. Das liegt auch an den Jungs: „Sie sind doch noch etwas fitter“, sagt Stählin und Halama ergänzt: „Sie ziehen gerne mal davon und dann müssen wir schauen, dass wir hinterherkommen.“ Trotzdem sind sie sich einig: „Es macht sicher insgesamt richtig Spaß und dann haben wir auch richtig Kondition.“ In ihrer Freizeit fahren Stählin und Halama weniger Rad als manche radbegeisterte Mitschüler, sie wollten aber vor allem wegen der Herausforderung mitmachen. Zusammen mit zwei weiteren sind sie die ersten Mädchen, die bei der Tour mitfahren. „Sonst waren die Gruppen kleiner und es waren nur Jungs“, erklärt Stählin.

Statt durch die Alpen geht es nun durch das Allgäu

Von 16 Schülerinnen und Schülern, die insgesamt an dem Seminar teilnehmen, fahren zwölf mit, wenn es am Montag losgeht. Vier können wegen Verletzungen oder Corona-Nachwirkungen nicht mitfahren. Sie werden aber später wieder eingebunden, denn nach der Tour geht das Projekt noch bis Ende des Jahres weiter und wird von einem Abend abgeschlossen, an dem die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen präsentieren.

„Die Schüler müssen fit sein für die Tour und deswegen hat das einen Vorlauf“, erklärt Gerhard Pfeiffer. Auch er freue sich auf die Tour, allerdings verspüre er eine angespannte Vorfreude. „Ich bin froh, wenn alles gutgeht, aber es kann natürlich zu technischen Problemen oder Stürzen kommen.“ Des Risikos sei er sich bewusst, auch wenn er sich als Mountainbike-Trainer auskenne. „Ich mache das nicht zum ersten Mal, aber es ist natürlich eine gewisse Herausforderung."

Pfeiffer fährt jetzt das dritte Mal mit Schülerinnen und Schülern des SKG auf Fahrradtour. 2017 und 2019 waren sie in den Alpen unterwegs und sind in Richtung Gardasee oder nach Südtirol gefahren, das ändert sich jetzt: „Dieses Jahr haben wir uns nur auf’s Allgäu beschränkt. Weil wir in der Planung noch nicht wussten, ob wir wegen Corona auch ins Ausland können.“