Plätzchenbäcker Pascal schafft mit über 24.000 Plätzchen einen neuen Rekord

Wo bitte geht‘s denn hier zu Pascals Weihnachtsbäckerei? Die Antwort ist eine ganz einfache. Immer dem Plätzchenduft und den Weihnachtsmelodien folgen. Und dann ist man mittendrin in der Weihnachtswelt von Pascal Aldoais, dem „Krumbacher Plätzchenbäcker“, der inzwischen weit über Krumbach hinaus bekannt ist. Zu Tausenden verschenkt er seine von ihm und vielen Helferinnen und Helfern gebackenen Plätzchen – einfach, um vielen Menschen eine Freude zu machen. Und heuer gibt es auch noch ein zahlenmäßiges Rekordergebnis. Über 24.000 Plätzchen entstanden in Pascals Weihnachtsbäckerei, die sich in Krumbachs soziokulturellem Zentrum Stückwerk befindet.

