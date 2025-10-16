Kunststücke & Synthstücke

Der aus Bologna stammende Musiker Giulio Stermieri kam erneut ins Stückwerk nach Krumbach. Bereits im vorletzten Jahr überzeugte er mit seiner Band Tristi Tropici auf der Bühne im Soziokulturellem Zentrum. Der Musiker verwandelte das Wohnzimmer des Stückwerks mit seiner 50-jährigen Farfisa Orgel und diversen Effektgeräte in einen Klangraum. Er vereinnahmte seine Zuhörer mit Eigenkompositionen, deren Einzelsequenzen sich fortwährend verwandelten. Im Vorfeld eröffnete Max Wind, der Initiator und Vorstand des KULT- Vereins mit den Künstlern aus der Ateliergemeinschaft des Kunststücks Katrin Maier, Eva Herold-Fißl, Robert Tahedl, Sylvia Endres, Sonja Schollenberg und Maria Faist gemeinsam mit Christine-Elisabeth Gerstenkorn ihre Ausstellung. Die Künstler treffen sich regelmäßig seit drei Jahren in ihrem Atelier und nehmen nun bereits zum dritten Mal als Kollektiv bei der Krumbacher Kunstnacht teil. Einen Abend der besonderen ART konnten die Besucher hier erleben. Die Ausstellung kann noch bis Sonntag, 23. November, besichtigt werden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!