Großtierrettung im Fokus: Feuerwehren trainieren für Einsätze bei Pferden und Kühen

Die Zahl von Einsätzen, an denen Großtiere beteiligt sind, steigt von Jahr zu Jahr. Der Kreisfeuerwehrverband Günzburg ermöglichte jetzt in Krumbach den Einsatzkräften der Feuerwehren im Verband ein Training der technischen Großtierrettung. Ziel ist die sichere und tierschonende Rettung von Pferden, Rindern, Eseln und anderen großen Tieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Nicht nur Menschen geraten in Situationen, in denen sie Hilfe benötigen. Das passiert auch Tieren. Um bestmöglich für einen tierischen Rettungseinsatz vorbereitet zu sein, fand in Krumbach für 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Kreisfeuerwehrverband Günzburg ein Großtierrettungstraining statt. Trainingsort war ein landwirtschaftlicher Betrieb, wo alle Einsatzszenarien realitätsnah geübt werden können.

Die Zahl der Rettungseinsätze für große Tiere, die in eine Notlage geraten sind, nimmt kontinuierlich zu. Immer wieder wurde in solchen Fällen improvisiert. Hier hat sich glücklicherweise viel geändert. Immer mehr Menschen und Organisationen entwickeln ein Bewusstsein für die speziellen Gefahren und Herausforderungen von Großtierrettungseinsätzen und entscheiden sich für ein Training der technischen Großtierrettung.

Jetzt trafen 20 Retterinnen und Retter der Feuerwehren Bayersried-Ursberg-Premach, Wiesenbach, Krumbach, Günzburg, Burgau, Unterknöringen, Burtenbach, Leipheim und Aletshausen auf Lutz Hauch und seinen professionellen Rettungsdummy Sam. Lutz Hauch ist Deutschlands einziger zertifizierter Großtierrettungstrainer und Autor des einzigen deutschsprachigen Fachbuchs, heißt es in seiner aktuellen Pressemitteilung. Er wohnt im nordrhein-westfälischen Alsdorf in der Städteregion Aachen. Seit 2016 unterrichtet Lutz Hauch Einsatzkräfte von Feuerwehren und anderen Rettungsorganisationen in ganz Deutschland. Außerdem ist er als Trainer an Feuerwehrschulen sowie als Fachreferent tätig.

Die Rettung von Tieren erfordert viel Fingerspitzengefühl

Einen ganzen Tag nahmen sich die Ehrenamtler aus dem Kreisfeuerwehrverband Günzburg für das Thema, das sowohl technisches Know-how als auch Fingerspitzengefühl erfordert. Die Sicherheit der Einsatzkräfte und eine möglichst schonende Rettung des in Not geratenen Tieres stehen bei dem Training im Vordergrund.

Der Trainingstag startete mit einem Theorieteil, bei dem die angehenden Großtierretter wichtige Informationen in kompakter Form erhielten. Ein wichtiges Thema der Schulung ist auch ein konsequent auf Sicherheit setzendes Personenmanagement. Das bezieht sich nicht nur auf die Einsatzkräfte, sondern auch auf andere am Einsatzort anwesende Personen wie die Tierbesitzer und Veterinärmediziner, aber auch zufällig anwesende Personen.

Für die Rettung von Großtieren gab es jetzt ein spezielles Einsatztraining. Foto: Comcavalo/Lutz Hauch

Für den Praxisteil des Trainings hat der Trainer Lutz Hauch um ein Gelände gebeten, das für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer echte Herausforderungen bereithält. „Ideal sind Hänge und Gräben, Wasserläufe, Morast, Unterholz oder auch dichter Baumbestand“, weiß Großtierrettungstrainer Hauch aus Erfahrung. „Man muss bei echten Einsätzen auch mit schwierigen Bedingungen zurechtkommen. Wir versuchen die Übungen so authentisch wie möglich durchzuführen und beziehen auch Faktoren wie hysterische Tierhalter und die Unruhe des Tiers selbst mit ein.“

Die persönliche Schutzausrüstung ist bei einer Tierrettung wichtig

Bevor es zur ersten Übung ging, legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre PSA, die persönliche Schutzausrüstung an, die auch im Einsatz unbedingte Pflicht ist. Dann wird der lebensgroße Rettungsdummy des Trainers entladen - ein unverzichtbares Lehrmittel für realitätsnahe Übungsszenarien. Der Hengst „Sam“ ist ein professioneller Pferdedummy, wiegt circa 200 Kilogramm und hat bewegliche Gelenke wie das lebendige Vorbild. Sein großer Vorteil: Er lässt alle Übungen und auch Fehler, die beim Training natürlich gemacht werden dürfen, geduldig über sich ergehen. In der Übung kommen auch Spezialwerkzeuge zum Einsatz, die der Trainer mitgebracht hat.

Im zweiten praktischen Teil des Trainingstages galt es, den Pferdedummy behutsam aus verschiedenen misslichen Lagen zu befreien – eine Herausforderung, die Geschicklichkeit und Teamarbeit erfordert – von der Rettung aus einem Graben, der Rettung aus einem verunfallten Transporter bis zur Rettung mittels Hebegeschirr unter Einsatz eines Krans. Der kann übrigens in den allermeisten Fällen in der Fahrzeughalle der Feuerwehren bleiben. „90 Prozent aller Rettungen lassen sich mit reiner Muskelkraft bewältigen“, betont Lutz Hauch. Alle Einsatzszenarien wurden so realistisch wie möglich nachgestellt, um die Teilnehmer auf den Ernstfall vorzubereiten: Damit sich Retter nicht in Gefahr bringen und Tierbesitzer auf professionelle Hilfe setzen können. (AZ)