So geht es jetzt bei der Volkshochschule im Landkreis weiter

Sie erinnert sich an die vielen Höhepunkte beim Literaturherbst, auch an die zahlreichen Fahrten, die sie für die Volkshochschule in Krumbach organisiert hat. Als Johanna Herold all das erzählt, ist in ihren Worten auch ein Hauch von Wehmut spürbar. Elf Jahre stand sie an der Spitze der Krumbacher VHS. Wenn sie jetzt den Vorsitz abgibt und die Krumbacher und die Günzburger Volkshochschule bald zu einer neuen Landkreis-Volkshochschule zusammenfinden, dann geht in Krumbach auch so etwas wie eine persönliche Ära zu Ende. Aber Johanna Herold ist sich gleichermaßen sicher, dass dieser Lebenseinschnitt für sie zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und die Volkshochschule im gesamten Landkreis sieht sie auf einem guten Weg. Den Übergang stimmt sie aktuell eng mit Christa Baumeister, der Leiterin der Volkshochschule Günzburg, ab.

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VHS Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis