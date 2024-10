Kinderbuchreihe Ritter Rost; Literaturherbst: Musikalische Lesungen mit dem Burgfräulein Bö für Kinder ab 5 bis 99 Jahren 30 Jahre Ritter Rost und kein Ende in Sicht.

Der „etwas andere Superheld“ Ritter Rost – erdacht von Jörg Hilbert und Felix Janosa – ist längst in der Top-Liga der Kinderunterhaltung angekommen. Im Rahmen des Literaturherbstes Krumbach 2024 ist Patricia Prawit, die dem charmant-resoluten Burgfräulein Bö ihre Stimme leiht, gleich mit zwei musikalischen Lesungen der erfolgreichen Kinderbuchreihe in Krumbach zu Gast. Die erste Lesung findet am Freitag, 11. Oktober, um 15 Uhr im Krumbacher Stadtsaal statt.

Patricia Prawit liest an diesem Nachmittag aus dem Buch „Ritter Rost geht zur Schule“. Am Samstag, 12. Oktober, um 10 Uhr nimmt Patricia Prawit alle Kinder und Junggebliebenen von 5 bis 99 Jahren mit auf ein Abenteuer aus dem Buch „Ritter Rost und das Haustier“. In ihren musikalischen Lesungen nimmt die Originalstimme des Burgfräuleins Bö, mit in diese wunderbare Bücherwelt des Ritters Rost. Zusammen mit Grafiken und Musik erweckt sie all die lustigen und schrulligen Charaktere der Geschichten in einer einzigartigen One-Woman-Show zum Leben. Patricia Prawit tanzt, tobt, wirbelt, trällert und rockt über die Bühne, bezieht die Kinder ins Geschehen ein und entführt sie in den Fabelwesenwald.

Übrigens sind auch „große Kinder“ unbedingt bei den Veranstaltungen erlaubt und dringend erwünscht. Denn der typische Wortwitz à la Ritter Rost richtet sich nicht nur an die Kinder, auch Erwachsene kommen voll auf ihre Kosten. Lesungen und Konzerte von Patricia Prawit sind echte Familienprogramme. Nach den Veranstaltungen können Bücher der Kinderbuchreihe Ritter Rost inklusive Autogramm erworben werden. Eintrittskarten für die musikalischen Lesungen gibt es im Vorverkauf bei der Stadtbücherei Krumbach, Telefon 08282/82097, sowie an der Tageskasse. (AZ)