Literaturherbst: Rolf König teilt „Wahre Geschichten zum Aufwachen“

Diese Lesung ist anders. Sie hallt nach, berührt, fordert. Rolf König und Axel Kropp haben „Lebens-Drehbücher“, so ihre Definition, aus 35 Jahren gemeinsamer psychotherapeutischer Arbeit mit Gruppen und in Workshops in ihrem Buch „Wahre Geschichten zum Aufwachen“ gesammelt. Rolf König, der auf Einladung des Snehotta Pflegeteams in Krumbach zu Gast war, beschreibt das so „Die Geschichten sind Extrakte.“ Sie seien nicht einfach nur aufgeschrieben, dahinter stecke noch mehr. Nicht nur, um darüber nachzudenken. Der studierte Sozialpädagoge sprach ebenso von einem psychotherapeutischen Mehrwert.

Manuela Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Literaturherbst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis