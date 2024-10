Lukas Wohllaib tritt am Donnerstag bei "The Voice of Germany" auf

Der 26-jährige Lukas Wohllaib aus Krumbach wird am Donnerstag, 17. Oktober 2024, ab 20.15 Uhr in der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ auf ProSieben zu sehen sein. Unter seinem Künstlernamen „Bruce“ stellt er sich den Coaches Yvonne Catterfeld, Tim Kamrad, Samu Haber und Mark Forster. Er hofft, mit seiner Stimme in den sogenannten „Blind Auditions“ zu überzeugen. Die Coaches können Wohllaib nur hören und müssen sich umdrehen, falls sie ihn in ihr Team holen wollen. Die Sendung wurde aufgezeichnet und wird nun ausgestrahlt. Erst die letzten Runden der Castingshow sind live. Laut Sat.1-Homepage wird der Krumbacher Sänger „Hey Laura“ von Gregory Porter singen.

Lukas "Bruce" Wohllaib aus Krumbach: Ausbildung bei Abbey Road Studios

Wohllaibs musikalische Laufbahn begann bereits in jungen Jahren. Er wuchs in einem musikaffinen Elternhaus auf und entdeckte früh seine Leidenschaft für das Singen und Musizieren. Erste Bühnenerfahrungen sammelte er in den Schulmusicals des Gymnasiums Wettenhausen, wo er in Hauptrollen glänzen konnte. Nach seinem Abitur im Jahr 2018 zog es ihn nach Berlin, wo er eine Ausbildung in den renommierten Abbey Road Studios absolvierte und sich als Tontechniker und Musikproduzent spezialisierte. Nebenbei verfeinerte er seine Gesangstechnik und widmete sich vor allem dem Jazz und Bigband-Sound.

Fernsehauftritt: Krumbacher Talent Lukas Wohllaib bei "The Voice"

Sein musikalisches Können führte ihn schließlich zu der regional bekannten Bigband „Fun & Brass“ unter der Leitung von Konstantin Eheim. Dort begeisterte er das Publikum mit Interpretationen von Songs von Künstlern wie Michael Bublé und Udo Jürgens. Die Teilnahme bei „The Voice of Germany“ soll nun einen weiteren Meilenstein in Wohllaibs Karriere markieren. Aus einer Vielzahl von Bewerbern wurde er für die Show in Berlin ausgewählt. Die Coaches, also die Jury-Mitglieder, sind meist bekannte Musiker und Künstler aus verschiedenen Genres. Im Verlauf der Show begleiten sie ihre Teams durch verschiedene Phasen, darunter die „Battles“, „Sing-Offs“ und schließlich die Live-Shows, bis der Gewinner oder die Gewinnerin gekürt wird.

Mit „Fun & Brass“ in Thannhausen auf der Bühne

Im Dezember wird Lukas Wohllaib auch wieder live mit „Fun & Brass“ auf der Bühne stehen. Die Konzerte finden am 6., 7. und 8. Dezember 2024 in Thannhausen statt.