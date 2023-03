Malwettbewerb: So kreativ sind Krumbachs Kinder

Jugendpflege, Familienstützpunkt und Quartiersmanagement zeichnen die Malwettbewerb-Sieger in Krumbach aus.

Mal Dir die Welt, wie sie Dir gefällt: Dieser Aufforderung kamen in Krumbach zahlreiche Kinder im Rahmen eines im Februar von Jugendpflege, Familienstützpunkt und Quartiersmanagement ausgerufenen Malwettbewerbes nach. So bunt wie die verwendeten Farben waren auch die Ideen der Teilnehmer.

Der fünfjährige Elliot etwa zeichnete eine Welt, in der auf Häusern und Bäumen Bonbons wachsen. Die 13-jährige Marina präsentierte ihre farbenfrohe Natur-Szenerie aufwendig auf einen Holzrahmen aufgezogen, während durch das Werk von Quirin (8) ein E-Zug rollt – er wünscht sich eine Welt, in der die Belange der Umwelt von Bedeutung sind.

Auf das Siegertreppchen hat es Raphael (6) mit einem großformatigen feuerspuckenden Drachen als Drittplatzierter geschafft. Platz zwei ging an Lioba (9), die in ihrem bunten Bild die Vielfalt der Feenwelt zeigt. Sieger war der 8-jährige Paul, der in einer beeindruckenden Illustration Harry Potter in Szene setzte.

Bei der Siegerehrung im Bürgerhaus war der Erstplatzierte zwar nicht anwesend. Jugendpflegerin Melissa Niedermair überreichte aber allen Teilnehmern unterschiedliche kleine Geschenke als Zeichen der Anerkennung. Heike Fessler vom Familienstützpunkt zeigt sich beeindruckt vom hohen Niveau der Einsendungen. Quartiersmanager Marc Hettich kündigte an, dass die Werke in den Osterferien im Soziokulturellen Zentrum Stückwerk ausgestellt werden. (AZ)