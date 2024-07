Mann bedroht Autofahrer mit Messer in Krumbach

Am Dienstag kurz nach Mitternacht erschienen vier Zeugen bei der Polizeiinspektion Krumbach und zeigten eine Bedrohung mit einem Messer an, die sich kurz zuvor ereignet hatte. Wie die Vernehmungen ergaben, waren alle vier in einem Auto auf der Burgauer Straße unterwegs gewesen. Nach den ersten Aussagen seien sie grundlos von einem 33-Jährigen angehalten worden. Zwischen dem 33-Jährigen und dem 27-jährigen Fahrer des Pkw entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 33-Jährige den 27-Jährigen am Kragen packte und ein Messer gegen den 27-Jährigen richtete. Der 33-Jährige konnte im Anschluss durch eine Streife im Bereich der Burgauer Straße angetroffen werden. Das Messer legte er nach Aufforderung weg und war mit der Sicherstellung einverstanden. Ein Alkotest vor Ort ergab eine leichte Alkoholisierung. Da die Staatsanwaltschaft keine weiteren Maßnahmen verlangte, wurde der 33-Jährige wieder entlassen, berichtet die Polizei. (AZ)

