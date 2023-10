Krumbach

12:20 Uhr

Maxi Schafroth bringt Allgäu-Gefühl nach Krumbach

Plus Fetzig und poppig war der Heimatabend mit Maxi Schafroth. Im Stadtsaal Krumbach erzählt der Kabarettist von Allgäuer Bräuchen und feiert die Region

Wenn man in den Landkreis Günzburg kommt, dann muss man nach Krumbach: Krumbach, die Perle, da, wo die B300 und die B16 zusammenlaufen, quasi der Knotenpunkt und JFK Airport von Bayerisch-Schwaben. Auch beim Zusatzkonzert am Samstag ist der Krumbacher Stadtsaal vollgefüllt. Kabarettist Maxi Schafroth, im Lodenkittel und mit Filzhut, freut sich, dass so viele da sind, die er kennt: der Obst- und Gartenbauverein Billenhausen und die ortsansässige Feuerwehr, die aus Ochsenhausen ist auch gekommen. Schafroth begrüßt sogar Georg Nüßlein und Theo Waigel, die aber scheinbar leider verhindert sind. Ein besonderer Abend, ein fetziger, poppiger und pfiffiger Heimatabend, soll es sein. Die pandemische Durststrecke ist vorbei und es ist doch schön, wenn alle wieder so gemeinsam unter dem Dach der Heimat zusammensitzen – nicht wie Bio-Geflügel und mit eineinhalb Meter Abstand, sondern so wie in der konventionellen Landwirtschaft, „wia d’Henna auf der Stanga hockat.“ Das Publikum lacht und Maxi Schafroth selber auch.

Das wunderbare Miteinander der bayerischen Schwaben

Er erzählt von dem wunderbaren Miteinander zwischen den Unterallgäuern, den Memmingern, den Krumbachern und sogar den Münchnern. Nur brauche man im Allgäu keine Premium Pkw-Hersteller: „Mir haben Fendt, das reicht – der Siebner-BMW und der Stolz des Allgäuer Landwirts“, versichert Schafroth. Aber nicht alles, was Wohlstand ist, ist auch Bayern: Westlich des er Allgäuer aber könne auch großzügig sein und Freunde zum Essen einladen, wenn er den Kühlschrank aufgemacht und gemerkt habe, dass „was ag‘schimmlat sei“.

