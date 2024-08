Ministranten von St. Michael auf Wallfahrt in Rom

Vor Kurzem besuchten insgesamt 34 Ministranten im Alter zwischen 16 und 30 Jahren und zum Großteil aus der Pfarrei St. Michael Krumbach stammend im Rahmen einer Wallfahrt, an der insgesamt rund 50.000 Ministranten aus 15 Ländern teilnahmen, die Hauptstadt Italiens. Die Pilgerreise, zu deren Höhepunkten wohl zweifelsohne die Audienz beim heiligen Vater auf dem Petersplatz zählt, wurde ferner durch ein abwechslungsreiches Programm ergänzt. So gab es neben zahlreichen Besichtigungen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch mehrere Ausflüge in die nähere Umgebung von Rom, so beispielsweise zum gemeinsamen Abendessen nach Frascati. Die Stimmung war trotz der hohen Temperaturen jedoch jederzeit heiter und man kann durchaus mit gutem Grund behaupten, dass einige der Erlebnisse jener Woche in der „Ewigen Stadt“ wohl immerwährend in der Erinnerung der Ministranten bleiben werden. (AZ)

