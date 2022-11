Mit dem Wünschewagen geht es für Amelie K. zum höchsten Berg Deutschlands

Die pflegebedürftige Amelie K. aus Krumbach kann auf fast 3000 Metern Höhe das Alpenpanorama genießen. Die Aktion Wünschewagen macht dies möglich.

Klettern und Bergwandern, das war einst eine große Leidenschaft von Amelie K. aus Krumbach (Name von der Redaktion geändert). Im Alter von Anfang Fünfzig hatte sie sogar noch das Skifahren gelernt. Sie nutzte von da ab jede Gelegenheit, auch im Winter in ihre geliebten Berge zu fahren. Seit einem schweren Schlaganfall im letzten Jahr ist Amelie K. aber pflegebedürftig und weitgehend ans Bett gefesselt. Doch als ihre Tochter im Fernsehen einen Bericht über die Aktion Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sah, kam ihr eine Idee. Konnte die Mutter vielleicht doch noch einmal mit ihrer Familie in die Hochalpen?

Die Tochter stellte einen Antrag beim ASB Allgäu/Schwaben. Jetzt konnte Amelie K. gemeinsam mit ihrer Familie mit dem Wünschewagen Allgäu/Schwaben auf der Zugspitze noch einmal regelrecht eintauchen in die faszinierende Welt der Berge.

Rasch kommt vom Wünschewagen-Team ein positives Signal

Schon bald gab Sonja Hujo, Projektkoordinatorin des Wünschewagens für die Region Allgäu/Schwaben, ein positives Signal. An einem sonnigen November-Sonntag war es dann endlich so weit. Amelie K. durfte in Begleitung ihrer Tochter im Wünschewagen zur Zugspitze fahren. Das ehrenamtlich tätige Team des Wünschewagens bestand an diesem Tag aus Melanie und Margit, beide ausgebildete Pflegekräfte, und dem Rettungssanitäter Norbert, der den Wagen lenkte.

Eine tolle Rundumsicht ist garantiert

Während die Mutter die Fahrt entspannt auf einer Liege verbringen konnte, war für ihre Tochter direkt daneben ein Sitz reserviert und beide konnten die Umgebung durch die großzügigen Panoramafenster des Wagens beobachten. Die blickdichten Fenster des Wünschewagens garantieren eine tolle Rundumsicht, verhindern aber neugierige Blicke von außen, sodass der Fahrgast in seiner Privatsphäre vollkommen geschützt bleibt.

Margit, Melanie und Norbert vom Wünschewagen-Team begleiteten Amelie K. auf die Zugspitze. Foto: ASB Allgäu/Schwaben

Am Zielort angekommen, warteten dort schon einige Familienangehörige, die auf eigenem Wege gekommen waren, um an diesem besonderen Ausflug teilzunehmen. Noch einmal mit der Mama, Oma und Schwester einen schönen Tag zusammen verbringen, das war der Wunsch aller. Amelie K. wurde sanft von der Liege in den mitgebrachten Multifunktionsstuhl umgelagert und schon ging es, warm eingepackt in die Wolldecken mit dem typischen Sternenmuster, zur Bahn. Dort wurde die Gesellschaft bereits von den Mitarbeitern der Zugspitzbahn erwartet, die über den besonderen Gast vorab unterrichtet worden waren und den Weg zur Gondel wiesen. Während der Gondelfahrt zur Zugspitze genossen alle die Aussicht auf den Eibsee und Grainau.

Die Krumbacherin genießt den Panoramablick mit rund 400 Gipfeln

Oben angekommen, erwartete auf der Terrasse die warm eingepackte Amelie K. bei klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein ein traumhafter Panoramablick auf die Alpen mit 400 Gipfeln. Kaum sattsehen konnte sie sich am Anblick der Alpen, und erst als es langsam etwas frisch wurde, begab sich die Gesellschaft in das Gipfelrestaurant. Dort hatte man durch die großzügigen Panoramafenster direkt den Blick auf das nur wenige Meter entfernte, von der Sonne hell erleuchtete goldene Gipfelkreuz der Zugspitze und den kleinen Klettersteig hinauf. Einige Stunden verbrachten Amelie K. und ihre Begleiterinnen und Begleiter dort im Warmen, bevor sich die Gesellschaft wieder auf die Fahrt nach unten machte.

Ein Blick auf das Gipfelkreuz der Zugspitze. Foto: ASB Allgäu/Schwaben

Dies es Ehrenamt ist dem Wünschewagen-Team eine Herzensangelegenheit

Während der Rückfahrt, die sie wieder liegend entspannt verbrachte, offenbarte sich das Sternenbild am "Dachhimmel" des Wagens, welches sich dem Gast bei Dunkelheit zeigt. Daheim angekommen, bekam Amelie K. vom Team des Wünschewagens eine Rose überreicht, die sie den ganzen Tag auf ihrer unvergesslichen Reise begleitet hatte. Spürbar wurde dabei auch, dass dieses Ehrenamt dem Wünschewagen-Team eine Herzensangelegenheit ist.

24 Wünschewagen des ASB sind mit ihren ehrenamtlichen Kräften in ganz Deutschland unterwegs. Foto: ASB Allgäu/Schwaben

Die inzwischen bereits 24 sonderangefertigten Wünschewagen des ASB sind mit ihren ehrenamtlichen Kräften in ganz Deutschland unterwegs, um die Wünsche von schwerst kranken und sterbenden Menschen zu erfüllen. Finanziert wird das Projekt ausschließlich durch Spenden. Der ASB-Wünschewagen ist ein Kooperationsprojekt der ASB-Verbände Allgäu, Neu-Ulm, Augsburg und Dillingen-Donau-Ries. Für den Fahrgast und eine Begleitung ist die Wunschfahrt kostenlos. Kontakt unter 08341/9934925 oder wuenschewagen@asb-allgaeu.de. Weitere Infos auf der Webseite https://wuenschewagen.de/allgaeu.