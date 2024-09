Mit der Partyband „Hausband“ ging es im Krumbacher Festzelt „hoch her“

Am Samstagabend ging es im Krumbacher Festzelt hoch her. Die Allgäuer Partyband „Hausband“ sorgte an einem sehr warmen Spätsommerabend für eine heiße Stimmung im Festzelt. Mit bekannten Songs aus den 1980er und 1990er-Jahren heizten sie den Gästen so richtig ein. Viele Besucher kamen in Dirndl und Lederhosen. Schon in den frühen Abendstunden wurden die Bänke von den Gästen „gestürmt“ und zur Tanzfläche umgemodelt. Gute Laune, viel Spaß - so konnten die Besucherinnen und Besucher ihren Abend genießen. Zahlreiche Fotos gibt es auf der Internetseite der Mittelschwäbischen Nachrichten. (AZ)

Das Krumbacher Festzelt war beim Auftritt der „Hausband" bestens besucht. Foto: Elisabeth Schmid