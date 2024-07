„Es waren 23 Jahre“. Als Angelika Stalla dies sagt, wird spürbar, dass sie ihre Gedanken an diese lange Zeit „erst einmal sacken“ lassen muss. 2001 begann sie ihre Tätigkeit als Redakteurin in der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach. Zum Beginn des Monats August geht sie in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freistellungsphase Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis