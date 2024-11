Nach dem Einkauf sind in Krumbach Kratzer am Auto

Von einer Unfallflucht in Krumbach berichtet die Polizei. Demnach hatte am Montag gegen 12.50 Uhr ein Autofahrer seinen blauen Audi auf dem Gelände eines Supermarktes in der Raunauer Straße geparkt. Später stellte er Kratzer an der linken Fahrertür fest. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

