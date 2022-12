Der Winter verzaubert Mittelschwaben

Viele Menschen genießen am Sonntag in Krumbach und Umgebung einen strahlenden Wintertag.

Ein strahlend blauer Himmel, die Landschaft in ein weißes "Schneekleid" gehüllt: Das sind gewissermaßen die Zutaten für einen zauberhaften Wintertag. So mancher war am Sonntag bereits am frühen Morgen unterwegs, um diese ganz besondere Stimmung zu genießen.

Ivonne Locher beispielsweise hat uns eine sehenswerte Fotoimpression zukommen lassen, die bei ihrem morgendlichen Winterspaziergang im Bereich von Neuburg entstanden ist. In Krumbach ist die Mühlkapelle immer wieder ein besonderer Anziehungspunkt für Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Das Spiegelbild der Mühlkapelle, das in der Kammel zu sehen ist, verleiht diesem Ort etwas Außergewöhnliches. Vor allem dann, wenn der Winter einen Tag wie diesen Sonntag beschert. (pb)