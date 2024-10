Perfekter Start für die Volleyballer des TSV Krumbach

Perfekte Annahme des 15-jährigen Simon Egner, präziser Pass des 19-jährigen Emil Ehrmann nach außen, Schmetterschlag des 16-jährigen Tim Rettermeier und der Punktgewinn: So läuft es aktuell immer häufiger, wenn die Volleyballer des TSV Krumbach spielen. Zum Saisonauftakt in der Kreisliga Süd haben sie alle vier Spiele gewonnen und dabei erst einen Satz abgegeben.

Die U20-Fraktion der Krumbacher Volleyballer beginnt Schritt für Schritt das Potenzial auszuschöpfen, das in den vergangenen Jahren auf Jugendebene mit dem Gewinn mehrerer schwäbischer Meisterschaften bereits transparent wurde. Zwar schwankt das Spiel noch immer, doch die Ausschläge nach unten werden kürzer und seltener. Wurden davor Spiele nach einer Führung mit zwei Sätzen noch aus der Hand gegeben, findet man nun wieder schneller zu sich und nutzt die vielfältigen Stärken, die den technisch gut ausgebildeten Spielern zur Verfügung stehen. Das Spiel mutet klarer an, wirkt zielstrebiger, orientiert sich realistischer an den eigenen Fähigkeiten.

Dass bei manchem neben einem hilfreichen Wachstumsschub auch eine technische und physische Weiterentwicklung sowie eine mentale Reifung stattfand, lässt sich außerdem in der erhöhten Stabilität in der Annahme, einer höheren Aufmerksamkeit in der Verteidigung und in der Senkung der Eigenfehler erkennen. Obwohl Trainer Florian Lutzenberger dem letztgenannten Punkt angesichts der Aufschlagfehler in den ersten Partien widersprechen möchte, ist er mit den zwölf Punkten aus den ersten vier Begegnungen doch sehr zufrieden.

Schreitet die Entwicklung der Mannschaft weiter so voran, kann sich auch Alexander Eberhardinger mit seinen 45 Jahren mehr Verschnaufpausen gönnen. Ob er diese in Anbetracht des grandiosen Spiels eines Maximilian Jakob, Sebastian Paul oder Marlon Sternitzky überhaupt will, sei dahingestellt. Diese und weitere Spieler wie etwa Leon Baumgärtner, N. Volk, Mathis Drappeldrey und Marco Riccardi bekämen in den USA noch keinen Alkohol, ergeben auf dem Platz jedoch einen Cocktail, der die Gegner bisher aus den Socken haut.

Am 26. Oktober 2024 steht um 11 Uhr der erste Heim-Spieltag an. Dann wollen die Krumbacher ihre Siegesserie fortsetzen. (AZ)