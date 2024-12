Pkw-Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag ereignete sich in Krumbach gegen 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 77-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Raunauer Straße in südliche Richtung und wollte nach links in den Lexenrieder Weg einbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 53-jährigen Fahrzeugführerin gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 40.000 Euro geschätzt. (AZ)

