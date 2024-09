Pkw kollidiert auf B300 mit zivilem Feuerwehrfahrzeug

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der B300 ein Unfall ereignet, bei dem ein Pkw mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Krumbach kollidierte. Das Einsatzfahrzeug war laut Polizeibericht ein ziviler Pkw, der jedoch mit den erforderlichen Warnvorrichtungen ausgestattet war. Ein Autofahrer war auf der Strecke von Krumbach in Richtung Thannhausen unterwegs und fuhr hinter einem Omnibus, der seine Geschwindigkeit verringerte und das Warnblinklicht einschaltete. Der Pkw-Fahrer nahm an, dass der Bus an einer nahen Haltestelle halten würde, und setzte zum Überholen an.

Dabei übersah er ein bereits im Überholvorgang befindliches Einsatzfahrzeug, das mit eingeschaltetem Sondersignal zu einem Einsatz unterwegs war. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der einen Sachschaden von etwa 1.300 Euro verursachte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)