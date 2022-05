Pläne für Rewe-Markt im Krumbacher Süden werden konkreter

Plus Die Stadträte haben den nächsten Schritt zum Bau des Rewe-Marktes getan. In Krumbach und den Stadtteilen sollen zudem auf drei Grundstücken Häuser entstehen.

Im Krumbacher Süden, südlich des Gärtnerweges, zwischen dem Riedweg im Osten und der Nassauer Straße im Westen entsteht ein neuer Supermarkt. Die Stadt möchte damit die Versorgung der Krumbacher und Krumbacherinnen im Süden der Stadt sichern und die Attraktivität der Innenstadt steigern, weil sie neue Besucher bekommen könnte. Stadtbaumeister Nübel nannte in der Stadtratssitzung neue Details zum geplanten Supermarkt.