Kein zweiter Kreisel an der B16: Krumbach setzt auf schlankere Lösung

Zusätzliche Abbiegespur oder Kreisverkehr? Über diese Frage diskutierte der Krumbacher Stadtrat bei der jüngsten Sitzung im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs Raunauer Straße an der Bundesstraße 16. Bürgermeister Hubert Fischer betonte: „Nachdem die angrenzenden Grundstücke erworben wurden, besteht nun die Möglichkeit, den Kreuzungsbereich zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.“
Krumbach
