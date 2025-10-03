Icon Menü
Krumbach plant Abbiegespur an Raunauer Straße zur B16

Krumbach

Kein zweiter Kreisel an der B16: Krumbach setzt auf schlankere Lösung

Der Stadtrat spricht sich für den Bau einer zusätzlichen Abbiegespur an der Raunauer Straße aus – und damit gegen einen zweiten Kreisverkehr.
Von Dieter Jehle
    Krumbachs Stadträte tendieren mehrheitlich zu einer weiteren Abbiegespur aus Richtung des Gärnterwegs nach Niederraunau.
    Krumbachs Stadträte tendieren mehrheitlich zu einer weiteren Abbiegespur aus Richtung des Gärnterwegs nach Niederraunau. Foto: Dieter Jehle

    Zusätzliche Abbiegespur oder Kreisverkehr? Über diese Frage diskutierte der Krumbacher Stadtrat bei der jüngsten Sitzung im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs Raunauer Straße an der Bundesstraße 16. Bürgermeister Hubert Fischer betonte: „Nachdem die angrenzenden Grundstücke erworben wurden, besteht nun die Möglichkeit, den Kreuzungsbereich zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.“

