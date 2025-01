Polizei sucht Zeugen zu Parkrempler in Krumbach

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Krumbach und sucht mögliche Zeugen. Bereits am Dienstag kam es vermutlich auf einem Parkplatzgelände in der Brühlstraße im Zeitraum von 9 Uhr bis 10.35 Uhr zu einem Unfall. Ein Autofahrer hatte in dem Zeitraum sein Fahrzeug während eines Einkaufes dort abgestellt und war im Anschluss nach Hause gefahren. Erst zwei Tage später bemerkte er einen Schaden an der hinteren rechten Tür und am Kotflügel seines Wagens. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

