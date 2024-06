Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Ins Krankenhaus musste eine Seniorin am Samstag gebracht werden, dabei hatte sie doch nur mit dem Fahrrad fahren wollen in Krumbach.

Am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Straße "Am Stadtgarten" in Krumbach ereignet. Nach dem Bericht der Polizei wollte eine 80-jährige Fahrradfahrerin auf ihr Fahrrad steigen und stürzte dabei aus bislang ungeklärter Ursache. Die Radfahrerin wurde durch den Sturz an einem Bein schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. (AZ)