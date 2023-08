Reizvolle Radwege zwischen Krumbach, Loppenhausen und dem Krumbad

Von Peter Bauer - 07:00 Uhr Artikel anhören Shape

Bei einer gut 30 Kilometer langen Runde sind wir einmal mehr auf einsamen Passagen unterwegs. Am Wegesrand gibt es eine Reihe besonderer Gedenkkreuze.

Zum Finale unserer Sommerserie "Mit dem Rad durch die Heimat" sind wir noch einmal ins Unterallgäu unterwegs. Bereits zu Beginn der Runde können wir bei einigen bemerkenswerten Gedenkkreuzen innehalten. Ein weiterer Höhepunkt ist dann eine Pause auf dem 601 Meter hohen Boschhorn östlich von Loppenhausen. Dort ist an klaren Tagen die Sicht auf die Kette der Alpen geradezu fantastisch. Die Heimfahrt führt über das Krumbad, das als das älteste Heilbad Bayerisch-Schwabens gilt.

Wir beginnen die rund 30 Kilometer lange Fahrt am Krumbacher BRK-Seniorenheim, verlassen die Stadt in südlicher Richtung, unterqueren die Bahnlinie und halten uns dann rechts Richtung Talstraße (Straße Krumbach– Waltenhausen). Hier links und weiter entlang des Krumbächles nach Süden. Der Weg führt an zwei einzeln stehenden Häusern vorbei.

