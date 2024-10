Rote Ampel: Autofahrerin fährt auf Vordermann auf

Am frühen Dienstagabend ist es in der Allgäuer Straße in Krumbach zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei musste ein Autofahrer verkehrsbedingt an einer roten Ampel in einer Fahrzeugschlange anhalten. Dies erkannte eine folgende Fahrerin zu spät und fuhr auf den haltenden Wagen auf. Verletzt wurde dabei niemand. Neben dem Rettungsdienst war noch die Feuerwehr Niederraunau im Einsatz, die ausgetretene Betriebsmittel abbinden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 10.000 Euro. (AZ)

