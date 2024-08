Seegrasschuhe und Bonsai beim Krumbacher VdK-Hobbystammtisch

Die Frauenbeauftragte des VdK-Ortsverbands Krumbach, Heidi Heberle, stellte die Referentin Ilse Steinle aus Wattenweiler vor, die über ihr außergewöhnliches Hobby, Seegrasschuhe anfertigen, anschaulich informierte. Zu diesem Hobby kam sie über die jahrelange Mitarbeit in der Kreisheimatstube Stoffenried. In mehreren Kursen erlernte Steinle die sehr alte Technik der Verarbeitung von Seegras zu hauptsächlich Schuhen, Hüten aber auch Dekoartikeln wie Untersetzer oder Schalen. Die richtige Zeit der Seegrasernte, die ausreichende Trocknung und das nötige Handwerkszeug, Nadel und Faden, Schusterleisten und Hutmodel wurden vorgeführt. Dass Seegras nicht leicht zu verarbeiten ist, konnten die Anwesenden selbst befühlen. Die fertigen, in vielen Stunden aus geflochtenem Seegras genähten Schuhe fanden große Bewunderung.

„Bonsai“ heißt übersetzt so viel wie Baum im Topf/Schale, und ein paar besonders schöne Exemplare vom nächsten Referenten Rudi Müller aus Kemnat standen zur Ansicht bereit. Müller beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit diesem Hobby und besitzt aktuell um die 400 „Mini-Bäume“. Die Bonsaikunst entstammt der Gartenkunst aus dem Kaiserreich China. Vor ca. 1000 Jahren gelangten sie durch buddhistische Mönche nach Japan und nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitete sich dieses Hobby in der ganzen Welt. Über die Frage wie man Bonsai züchtet, wurden das Auswählen von geeigneten Pflanzen, Pflanzgefäße, die richtige Erde, das Pflegen- vom Gießen, Düngen und dem jährlichen Rückschnitt bis zum richtigen Standort anschaulich an den mitgebrachten Bäumen gezeigt und erklärt. Die viele Fragen zeigten das große Interesse auch an diesem nicht alltäglichen und sehr zeitaufwendigen Hobby. Vorsitzender Karl-Heinz Heberle bedankte sich bei allen Anwesenden und lud zum nächsten Hobbystammtisch am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr im Drexel’ s Parkhotel am Schloss ein. Willkommen sind wieder alle Mitglieder und Freunde des VdK-Ortsverbandes Krumbach. (AZ)