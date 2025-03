Seit 25 Jahren war er der Meister der Krumbacher Märkte

Es sind genau 25 Jahre, seit denen der städtische Mitarbeiter Peter Talano die Dienste als verantwortlicher Marktmeisters der Stadt Krumbach ausübte. Immer „zuverlässig, umsichtig und gewissenhaft“ und stets erledigt in „guter und konstruktiver Zusammenarbeit mit den Beschickern der Krumbacher Kram-Märkte und der ambulanten Händler aus der Region“. Mit Beendigung seiner Tätigkeit als Mitarbeiter im Bauhof der Stadt Krumbach und damit dem Wechsel in den verdienten „Ruhestand-Modus“ enden gleichermaßen Bestellung und Ausübung der Tätigkeiten als Krumbacher Marktmeister.

Der Wechsel seines tüchtigen Mitarbeiters „vom Bauhof in die Rente“ war für Dienstherrn und Krumbachs ersten Bürgermeister Hubert Fischer gelegener Anlass, Peter Talano im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus seitens des Stadtrates, der Stadtverwaltung und persönlich mit „herzlichem Dank und verdienter Anerkennung“ von der Arbeit in die Freizeit zu verabschieden.

Verabschiedung von Peter Talano in Krumbach

In seiner dem geschätzten Bauhofmitarbeiter gewidmeten herzlich formulierten Dankadresse erinnerte Fischer dabei an Talanos beruflichen Werdegang und die Leistungen in städtischen Diensten: Als gelernter Bau- und Möbelschreiner hatte der Facharbeiter Peter Talano im Februar 1988 seinen Dienst im Bauhof der Stadt Krumbach begonnen. Eingebunden in das umfangreiche Arbeitsfeld der so vielfältigen Bauhoftätigkeiten hat Talano seither zusätzlich als Lagerist, als Einsatzleiter im kommunalen Winterdienst, im Hochwasserschutz und - seit dem Jahr 2000 eben als Marktmeister eine konstant erfolgreiche Arbeit geleistet.

In des Bürgermeisters Laudatio hat ebenso die Notiz Platz gefunden, dass Talano auch Spieler und Trainer des städtischen Fußball-Teams bei den „Behörden-Fußball-Turnieren“ war. Und er erinnerte in diesem Zusammenhang an die „außerdienstlichen ehrenamtlichen Leistungen Talanos als Aktiver und jahrelanger verdienstvoller Vorstand des Fußballvereins der Spielvereinigung Krumbach“. Der Dankadresse Fischers und den guten Wünschen schlossen sich der Geschäftsleiter der Krumbacher Stadtverwaltung, Michael Ruf, Stadtbaumeister Tobias Handel, Bauhofleiter Reinhold Mader und der Vorsitzende des städtischen Personalrates, Thomas Schweikart an. Zum Bild: Foto: Manfred Keller