Senior baut in Krumbach Unfall beim Einparken

Am Montagmittag konnte durch eine Zeugin ein Unfall in der Bahnhofstraße in Krumbach beobachtet werden. Sie sah einen Mann, der beim rückwärts Einparken einen dort geparkten Pkw mit seinem Fahrzeug touchierte. Der Mann fuhr wieder ein paar Meter nach vorne, stieg aus und schaute nach Unfallschäden, berichtet die Polizei. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund der Angaben der Zeugin konnte der Fahrer ermittelt werden, bei dem es sich laut Polizei um einen 88-jährigen Mann handelt. Da an beiden Fahrzeugen nur wenige Unfallspuren vorhanden waren, ist es möglich, dass der Mann diese vor Ort nicht erkannt hatte. (AZ)

