Krumbach

17:00 Uhr

Seniorchef der Krumbacher Bahnhof-Apotheke gestorben

Plus Jeder Mensch war dem im Alter von 73 Jahren verstorbenen Apotheker wertvoll. Sein Ziel war die Verbesserung des Gesundheitswesens in der Stadt

Von Hans Bosch Artikel anhören Shape

Am vergangenen Dienstag ließ er seine Familie noch über die tägliche App wissen: „Die ärztliche Visite war gerade da. Mir geht es gut!“. Gut einen Tag später starb der Seniorchef der Krumbacher Bahnhof-Apotheke, Hans-Jörg Jedelhauser, mit 73 Jahren im Münchner Zentralklinikum Großhadern. Bis zuletzt waren ihm die Zukunft seiner Angehörigen und Bediensteten großes Anliegen, ebenso die Gesundheit der Bevölkerung um Krumbach, für die er sich trotz jahrelanger schwerer Krankheit nach seiner Lebensdevise „Jeder Mensch ist wertvoll“ bis zuletzt kümmerte.

Im Elternhaus in Krumbach wurde Hans-Jörg Jedelhausers Apotheke einst eröffnet

Als Krumbacher lag ihm seine Heimatstadt stets am Herzen. Das zeigte er nicht nur als erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch als Bauherr der beiden ersten Ärztehäuser und der damit verbundenen Neugestaltung des Bahnhofbereichs. Dort stand sein Elternhaus, wo er im November 1950 geboren wurde. Nach dem Pharmaziestudium in Kiel war das Berufsziel Apotheker klar, das er 1976 erreichte. Nach einem Jahr in einer Apotheke in Geislingen/Steige sanierte und erweiterte er mithilfe seines Vaters das Elternhaus und eröffnete nach Abschluss der umfangreichen Vergrößerung seine eigene Apotheke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen