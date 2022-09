Sie ist mit ihrem eigenen Mini-Wohnmobil in Europa unterwegs

Virginia Kneißl kommt aus Krumbach – doch wohnt gerade ihrem Fiat Qubo, den sie zu einem Mini-Wohnmobil umgebaut hat. Dieser Lebensstil ist ein echter Trend geworden.

Viel Luxus braucht sie nicht. Ein warmer Platz zum Schlafen, einen Campingkocher und im Idealfall noch Hund und Freunde. Virginia Kneißl ist 26 Jahre alt und seit einigen Monaten mit ihrem selbst hergerichteten Wohnmobil in ganz Deutschland und den Nachbarländern unterwegs. Die Leidenschaft für den Urlaub mit dem Wohnmobil hat sie von ihren Eltern – doch sie ist mit diesem Hobby nicht allein unter jungen Leuten.