"Size egal": Caro Matzkos Weg zur Selbstakzeptanz

Zwei Drittel der heutigen Gesellschaft seien übergewichtig, ein Drittel sei an der Grenze zu Adipositas. Dies behauptete Carolin (kurz Caro) Matzko am Sonntagabend, wo sie im Heilbad Krumbad einen Vortrag über ihr Buch „Size egal“ hielt. Dieser wurde von der AOK Günzburg im Rahmen der Krumbacher Gesundheitswochen organisiert. Mit ihrem Buch wolle sie darauf aufmerksam machen, dass man sich nicht für sein Gewicht schämen müsse, so die Autorin. Einige kennen Caro Matzko vielleicht aus den öffentlichen Medien, wie Radio oder Fernsehen, wo sie als Moderatorin und Journalistin tätig ist. Doch an diesem Abend berichtete die Schriftstellerin vor allem über persönliche Erfahrungen, die sie dazu inspirierten, ein Buch über diverse Essstörungen zu schreiben.

Luca Lübeck