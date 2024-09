So läuft der Aus- und Umbau der Grundschule Krumbach

Am Dienstag ist erster Schultag und doch herrschte in der Krumbacher Grundschule auch während der Ferien beständiges Treiben. Seit Mai 2022 laufen Arbeiten an dem Gebäude, erklärt Tobias Handel, der Stadtbaumeister Krumbachs. Damals hätten die Umbauten an der Turnhalle und der Außensportanlagen begonnen. Das gesamte Bauvorhaben trägt den Namen „Ausbau der Grundschule Krumbach auf fünf Züge“.

Enthalten sind eine energetische Sanierung der Turnhalle, ein neuer Anbau an das Schulhaus sowie die Sanierung und der Ausbau des Schulkellers für die Ganztagesbetreuung. Der Keller wird unter anderem mit fast bodentiefen Fenstern ausgestattet. Der neue Anbau an das Schulgebäude soll laut Schulleiterin Simone Micheler unter anderem mit einem Elternsprechzimmer, einer Bücherei, einem Medienraum, mehreren Förderräumen sowie einer Aula ausgestattet werden. Es entsteht zudem ein überdachter Pausenhof und ein Aufzug. Der Anbau befindet sich an der Stelle, an der sich früher der alte Eingangsbereich der Schule befunden hat. Die geplanten Kosten für die Erweiterung betragen etwa fünf Millionen Euro.

Inzwischen sind die Arbeiten an Turnhalle und Außensportbereich abgeschlossen, aktuell läuft im Anbau und im Keller der Innenausbau. Die reinen Arbeiten an den Gebäuden sollen laut Tobias Handel noch in diesem Jahr beendet werden. 2025 sollen die Arbeiten am Pausenhof und im Umfeld stattfinden.

Es gibt mehr Schüler an der Krumbacher Grundschule

Doch werden all diese Bemühungen ausreichen für die große Zahl an Schülerinnen und Schüler? Für Simone Micheler lautet die Antwort klar: „Nein“. Im Gespräch zeigt sie auf, dass im neuen Schuljahr drei Klassen ins alte Gebäude der Fachoberschule ausgelagert werden, sogar eine mehr als im vorigen Schuljahr. Nun sollen insgesamt 507 Schülerinnen und Schüler die Grundschule besuchen. Tobias Handel gibt hierzu bekannt, dass die Arbeiten von der Regierung von Schwaben anhand von Schülerprognosen festgelegt beziehungsweise genehmigt worden sind.

Warum die Schülerzahlen in Krumbach zuletzt so rasant gestiegen sind, kann Simone Micheler nicht erklären. Sie vermutet, dass die Migration eine der Ursachen ist. Anfang des vergangenen Schuljahres hatte der Ausländeranteil an der Schule bei 42,3 Prozent gelegen, wie Micheler in einem Gespräch mit der Redaktion vergangenes Jahr berichtete. Zusätzlich könnten auch starke Geburtenjahrgänge der Grund sein, vor allem aber der Zuzug von Menschen nach Krumbach. Handel merkt an, dass ukrainischen Geflüchtete auch eine Rolle spielen.

Durch die Baustelle sind Herausforderungen für die Grundschule Krumbach entstanden.

Durch die Arbeiten habe die Schule „mit wahnsinnigen Herausforderungen zu kämpfen“, sagt die Schulleiterin Micheler. Der Pausenhof könne im neuen Schuljahr nicht genutzt werden. Die Mensa sei aufgrund der Bauarbeiten in das alte FOS-Gebäude ausgelagert worden. Ansonsten seien Wege länger geworden, da gewisse Bereiche der Grundschule durch die Arbeiten nicht betretbar sind. Der einzige Weg in die Schule führt aktuell durch den Eingang bei den Turnhallen. Auch Lärm, Schmutz sowie die mangelnden Räumlichkeiten kommen hinzu.

Bezüglich des neuen Rechts auf Ganztagsbetreuung ab August 2026 teilt Tobias Handel mit: „Mit dem Neubau des Hortes wird man in Krumbach rein bautechnisch in der Lage sein, zwei Drittel aller Krumbacher Grundschüler einen Ganztagesbetreuungsplatz anzubieten.“ Micheler merkt dazu an, es scheitere in der Schule diesbezüglich möglicherweise am Personal. Das neue Recht werde eine enorme Herausforderung für die Schule werden. Die Räume müssten außerdem entsprechend ausgerüstet werden.

Durch das Jahrhunderthochwasser hat die Schule keinen Schäden davongetragen, so die Schulleiterin. Das Wasser habe lediglich den Parkplatz der Schule überflutet, in das Gebäude sei glücklicherweise nichts eingedrungen.