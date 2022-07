So will Krumbach raus aus der Energiefalle

Plus Die Stadt Krumbach sucht nach Energiesparmöglichkeiten. Dabei spielen auch die Beleuchtung und das Hallenbad eine wichtige Rolle.

Wie viel Gas aus Russland wird im Winter noch ankommen? Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch stellen sich gerade auch viele Kommunalpolitikerinnen und -politiker diese Frage. Wie kann eine Stadt wie Krumbach im Winter raus aus der Energiefalle? Darüber macht sich der Stadtrat jetzt Gedanken. Im Raum steht auch, dass das Hallenbad im Schul- und Sportzentrum geschlossen bleibt.