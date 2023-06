Krumbach

18:30 Uhr

So wurde das Stückwerk für Krumbach zu einem Meisterstück

Plus Welche Projekte das Krumbacher soziokulturelle Zentrum Stückwerk in den nächsten Monaten plant und wie dort die Ideen für ungewöhnliche Aktionen reifen.

Von Peter Bauer

Wie alt mag er sein? Und welche Geschichte könnte er erzählen? Der Blick fällt auf diesen Globus, mit Beleuchtung. Vor Jahrzehnten standen Globen dieser Art in gefühlt fast jedem deutschen Wohnzimmer. Auch das Krumbacher soziokulturelle Zentrum Stückwerk ist eine Art Wohnzimmer. Sich setzen, einen Kaffee trinken, "über Gott und die Welt" reden, vielleicht einfach gar nur über diesen Globus nachdenken, der im Stückwerk in einem hölzernen Schrank steht: All das ist hier möglich. Doch das Stückwerk geht sozusagen auch mitten hinein ins Stadtleben. Seit der Begründung des Stückwerks 2020/21 gab es zahlreiche Veranstaltungen. Demnächst, am Samstag, 17. Juni, soll ein Kofferraum-Flohmarkt stattfinden. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutern die Stückwerk-Organisatorinnen und -Organisatoren, was sie planen.

Der Gang durch das Stückwerk, das ist so etwas wie die viel zitierte "Zeitreise". Die Küche ist eine typische 1960er-Jahre-Einrichtung, als Hingucker an der Wand hängen schwarze Schallplatten, etliche der gespendeten Einrichtungsgegenstände wie Sofa, Stühle oder Schränke stammen aus den 1970er Jahren.

