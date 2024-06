Spielerisch die Natur kennenlernen: Erster Krumbacher Waldnachmittag

Etwa 30 Kinder verbringen mit den Förstern im Rahmen der Woche des Waldes einen Nachmittag im Forst. Dabei ist für die kleinen Besucherinnen und Besucher einiges geboten.

Woran lässt sich eine Lärche erkennen? Woher hat der Regenwurm eigentlich seinen Namen? Und was macht er überhaupt, wenn es gerade nicht regnet? Lauter spannende Fragen, die die Kinder am ersten Krumbacher Waldtag loswerden konnten. Förster Tobias Vorwieger vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim (AELF) und seine Kollegin Lena Tausch von den Bayerischen Staatsforsten begrüßten die dreißig interessierten Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter und deren Eltern im Wald bei Krumbach.

Erster Krumbacher Waldtag macht den Kindern Spaß

An mehreren Stationen konnten die Kinder dem Geheimnis des Waldbodens auf den Grund gehen: mit der Lupe Bodenlebewesen in der Erde suchen, das Gedächtnis beim Waldmemory testen und beim Regenwurmrätsel kleine Preise gewinnen. Ein Höhepunkt war sicherlich der Bohrstock. Die Kinder halfen Tobias Vorwieger, ihn mit einem schweren Hammer in den Boden zu klopfen. Der Förster zeigte mit diesem besonderen Werkzeug, wie tief die Pflanzen wurzeln müssen, um Nährstoffe und Wasser zu erreichen. Försterin Stefanie Süß schloss den Nachmittag für viele große und kleine Besucher mit dem Barfußpfad ab. Das Fazit vieler Kinder: „Toll, das hat Spaß gemacht!“.

Die Idee zum Waldnachmittag entstand anlässlich der bayerischen „Woche des Waldes“. In einem Zeitraum von zehn Tagen bieten die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie die Walderlebniszentren in ganz Bayern unterschiedlichste Aktionen rund um das Thema. Försterin Lena Tausch freute sich über die Begeisterung der Gäste und möchte den Waldnachmittag als gemeinsame Aktion der Bayerischen Forstverwaltung und der Bayerischen Staatsforsten 2025 wiederholen. Wer sich für weitere Angebote des AELF Krumbach-Mindelheim interessiert, kann sich auf der Webseite unter www.aelf-km.bayern.de informieren. (AZ)

