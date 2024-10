Spielgarten im Krumbacher Kinderzentrum neu gestaltet

Der Förderverein des Krumbacher Kinderzentrums hat den Spielgarten in einen modernen „Lern-, Spiel- und Spaß-Garten“ umgewandelt. Die Vorsitzende des Vereins, Gabriele Tuchel, bilanzierte stolz bei der jüngsten Mitgliederversammlung: Durch Spenden und Mitgliedsbeiträge konnten verschiedene Spielgeräte angeschafft und installiert werden. Der Garten sei nun „komplett möbliert“ und mit attraktiven Geräten ausgestattet, die den Kindern vielfältige Möglichkeiten bieten.

Das Projekt begann, nachdem der Garten während der Bauarbeiten am Kinderzentrum in Mitleidenschaft gezogen worden war. Der Förderverein setzte sich zum Ziel, den Garten den heutigen pädagogischen Anforderungen entsprechend neu zu gestalten. Gemeinsam mit der KiZe-Leitung und dem Erzieherteam wurde ein Konzept erarbeitet. Bereits im ersten Jahr konnte ein Piraten-Holzschiff im Spielgarten verankert werden. Dank weiterer Spenden folgten ein Mini-Fußballfeld und ein Klettergerüst mit Balancier-Anlage.

Das Mini-Fußballfeld wurde durch Spenden finanziert. Foto: Manfred Keller

Neben der Anschaffung neuer Spielgeräte wurde auch die alte Holz-Lokomotive aus den 1970er-Jahren restauriert und um einen neuen Güterwaggon ergänzt. Zu den jüngsten Projekten zählt der Bau eines Wasserspielplatzes, der von den Kindern begeistert genutzt wird. Darüber hinaus unterstützte der Förderverein den Kindergarten mit Materialien für Montessori-Projekte sowie mit neuen Spielzeugen für die Puppen- und Bauecke.

Es sind bereits weitere Aktivitäten geplant, wie der Martinsumzug am 12. November und ein Adventsfrühstück am 29. November. Auch Projekte rund um den Waldkindergarten und eine mögliche Teilnahme an der „Knaxiade“ sind in Vorbereitung. Bürgermeister Hubert Fischer lobte das Engagement des Fördervereins und des KiZe-Teams.