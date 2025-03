Stadt Krumbach ehrt drei Dienstjubilare

Als Trio bringen es die städtischen Mitarbeiter Charlotte Lachenmayer, Peter Brandner und Reinhold Mader zusammen auf über 75 Dienstjahre bei der Stadtverwaltung Krumbach. Grund genug für Bürgermeister Hubert Fischer, für die Dienstjubilare von Stadtbücherei und dem städtischen Bauhof eine kleine Feierstunde im Rathaus auszurichten. Die Gratulation war eingebunden in eine herzliche Laudatio des Bürgermeisters. Dazu wurden Urkunden überreicht von mit des Bürgermeisters und des Stadtrates „herzlichem Dank“. Thomas Schweikart gratulierte namens der städtischen Kolleginnen und Kollegen. Auch aus München meldete sich Bayerns Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf. Mit einer persönlichen Glückwunschadresse für die Dienstjubilare bei der Krumbacher Stadtverwaltung. Und natürlich gab es „zur Feier des Tages“ Blumen für die Dame und einen Präsentkorb für die Herren.

Charlotte Lachenmayer arbeitet 25 Jahre in der Krumbacher Stadtbücherei

Seit über 25 Jahren ist Charlotte Lachenmayer eine feste Größe in der Stadtbücherei: im liebevollen Umgang mit Kindern im Büchereialltag, bei den Kinder-Theaterveranstaltungen, ebenso als zuverlässige Vertreterin der Büchereileitung. Lob gab es speziell für Lachenmayers kreative Ader und für die Einarbeitung in Non-Book-Medien von Toniefiguren über CDs bis zu verschiedensten Spielen.

Als Maurer-Facharbeiter gehört Peter Brandner seit ebenfalls 25 Jahren zum Bauhof-Team. Neben seiner berufsspezifischen Leistungen ist der Dienstjubilar verantwortlicher Einsatzleiter des umfangreichen Arbeitsbereichs „Tiefbau“. Er ist zuständig für den Feldwegebau und ebenso eingebunden bei der Organisation und Durchführung des Winterdienstes.

Reinhold Mader ist Leiter des städtischen Bauhofs in Krumbach

Eine weitere Dank- und Lobrede Fischers für ein Vierteljahrhundert verantwortungsvolle Arbeit bei der Stadt Krumbach galt Bauhofleiter Reinhold Mader. Der Gärtner-Facharbeiter wechselte nach ersten beruflichen Stationen in Kötz, Günzburg und Schönebach in die städtische Bauhof-Gärtnerei. Hier wurde Mader die Verantwortung für die Gärtnerei-Abteilung anvertraut. 2009 wurde Reinhold Mader („lebt für den Bauhof und seine Mitarbeiter“) zum stellvertretenden Bauhofleiter berufen, seit Juli letzten Jahres ist ihm die Gesamtleitung des städtischen Bauhofes in der Johann-Kling-Straße verantwortlich übertragen worden.