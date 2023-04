Stadtmarketing: Damit Krumbach für Touristen attraktiv ist

Plus Die Stadt veröffentlicht einen neuen, mehrseitigen Flyer für Krumbachs Gäste. Tourismus sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sagt Birgit Baumann.

Birgit Baumann betreut seit etwa einem halben Jahr bei der Stadt Krumbach die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus. Ihr Ziel ist es, diese Sparten nachhaltig zu stärken. Und es liegt ihr besonders am Herzen, das Stadtmarketing voranzutreiben. Denn Tourismus sei aus ihrer Sicht ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. "Ich habe gesehen, dass es kein aktuelles Informationsmaterial für Touristen gibt." Das wird sich nun ändern: Am Montag wird eine neue Informationsbroschüre veröffentlicht. Wie berichtet, erwartet man in Krumbach heuer eine Tourismus-Saison wie vor der Corona-Krise.

"Kommen Sie mit auf eine Entdeckungstour durch unser schönes Städtchen", heißt es im mehrseitigen Flyer, der vorerst nur online einzusehen ist. Bald soll er auch am Alten Rathaus erhältlich sein. "Hier ist das Zentrum der Stadt, da kommen die meisten Besucherinnen und Besucher hin", sagt Baumann. Auch digital soll die Broschüre einmal am historischen Rathaus an einem Infoterminal mit Touchscreen einsehbar sein. Dieses wird gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in Kooperation mit der Werbegemeinschaft. In Geschäften und Hotels könnten Flyer ebenso erhältlich sein. "Jeder, der die Broschüre auslegen möchte, kann sich an uns wenden."

Stadtführung in Krumbach – nun auch mittels Flyer

Immer wieder hätten Touristen nachgefragt, was sie in der Stadt unternehmen können, sagt Baumann. "Wir vermitteln zwar seitens der Stadt auch Stadtführungen, aber das Angebot ist nicht so vielfältig wie in großen Städten." Außerdem gebe es in Krumbach viel mehr zu erleben als nur in der Altstadt. "Vom Krumbad aus gibt es ganz tolle Spazier- und Wanderwege. Viele Gäste, die von weit herkommen, wissen nicht, dass es eine Minigolfanlage oder ein Freibad gibt." Nun solle der Flyer Abhilfe schaffen. In ihm sei ein Stadtrundgang aufgezeigt mit einer empfohlenen Route. Zu jeder Sehenswürdigkeit gebe es kurze Informationen. Und auch die Stadtgeschichte sei chronologisch aufgezeigt.

Unter der Kategorie "Das müssen Sie gesehen haben", werden folgende Sehenswürdigkeiten aufgelistet: Historisches Rathaus, Stadtpfarrkirche St. Michael, Lichtensteinschloss, Stadtgarten, Mühlkapelle, Hürbener Wasserschloss, Mittelschwäbisches Heimatmuseum, Apostelkirche, Jüdischer Friedhof, Heilbad Krumbad, Lexenrieder Kapelle, Munding (Kanonenkugel) und das Landauer Haus.

Veranstaltungskalender der Stadt verlinkt

Mit der neuen Broschüre sollen vor allem Touristen angesprochen werden, etwa Familien, die zu Besuch im Legoland sind und zwei, drei Tage in Krumbach anhängen. Aber selbst für Krumbacher Bürgerinnen und Bürger könnte der Flyer interessant sein, findet Baumann. Die Broschüre werde in einer ersten Auflage von 3000 Stück gedruckt. Es sei wichtig, sie regelmäßig zu aktualisieren.

Auf dem Flyer sind auch QR-Codes und Internetlinks zu finden, die etwa zum Veranstaltungskalender der Stadt führen. Baumann plant zudem einen Social-Media-Auftritt, denn dort sei Krumbach bislang überhaupt nicht vertreten. Wirtschaftsförderung und Tourismus – beide Bereiche müssten für eine erfolgreiche Ausrichtung der Stadt Hand in Hand gehen, sagt sie. Baumann betont die gute Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft, dem Gewerbe- und Handelsverein und dem Regionalmarketing. Auf der KRU 2023 etwa sei man mit einem Stand vertreten, der den Gesundheitsstandort in den Mittelpunkt rückt.

Marketing bewirbt Attraktivität der Stadt

Baumanns Plan für die Zukunft sei, hohe Aufenthalts- und Lebensqualität als weiche Standortfaktoren in Krumbach und seinen Ortsteilen zu erhalten. Aber auch die harten Faktoren etwa in Form von Glasfaseranschluss oder einer Optimierung der Flächennutzung dürften nicht aus dem Blickwinkel geraten. Ein Dauerthema sei der Leerstand von Wohn- und Ladenflächen in der Stadt. In einigen Fällen sei es nicht leicht, an die Eigentümerinnen und Eigentümer heranzutreten. Bei der Vermittlung und Unterstützung ansiedlungswilliger Betriebe und Unternehmen seien vor allem Flächen maßgebend. Laut Baumann sind die Hotels sehr gut gebucht. Auch der Wohnmobilstellplatz an der Dr.-Steinbrenner-Straße sei so rege genutzt, dass im Sommer sogar regelmäßig der Wunsch nach noch mehr Stellplätzen aufkommt.

Baumann will eine langfristige Entwicklungsstrategie für die Stadt durch erfolgreiche und zielgerichtete Kommunikation umsetzen und setzt weiterhin auf die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Bayerisch Schwaben. Beim eigenen Stadtmarketing sei jedoch noch viel Luft nach oben: "Wir sind interessant, schön und vielseitig. Jetzt müssen wir das nur noch allen sagen."