Strom in der Bahnhofstraße wird abgeschaltet

Eine geplante Stromabschaltung findet diese Woche in Krumbach statt. Laut dem Stromanbieter LEW wird diese am kommenden Mittwoch, 28. August, im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr umgesetzt. Betroffen seien neun Anschlüsse in der Bahnhofstraße (im Bereich der Hausnummern 26 bis 44). Die Maßnahme sei notwendig, um die Dachständer auf zwei Gebäuden spannungslos zu schalten, damit dort Bauarbeiten umgesetzt werden können. Es handelt sich um die Gebäude mit den Hausnummern 42 und 44. Die Stromabschaltung sei so gelegt worden, dass gleich die Arbeiten an beiden Gebäuden umgesetzt werden können. Die betroffenen Hauseigentümer wurden vorab über die Abschaltung informiert, so die LEW auf Anfrage der Redaktion. (adö)

